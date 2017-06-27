Российский экспорт в страны ЕС вырос на 38% за четыре месяца

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Москва, 27 июня. Российский экспорт в страны Евросоюза с января по апрель увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Об этом сообщает Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации в экономике в части внешнеэкономической деятельности».

Главной причиной увеличения экспорта в денежном эквиваленте – рост средних экспортных цен на углеводороды. В то же время, отмечается, что объем поставок в европейские страны тоже вырос.

Как правило, это связано с ростом закупок российских энергоресурсов. Например, из-за затяжной зимы Германия, а также страны северной Европы увеличили объемы закупок газа, пишет газета «Известия». Особенно выросли российские поставки углеводородов в Португалию, Грецию, Данию и Хорватию.