Девушка погибла в ночном ДТП в Новосибирске

В Избранное

Новосибирск, 27 июня. Смертельное ДТП произошло в ночь на вторник в Новосибирске.

Сообщается, что на Ипподромской улице около часа ночи по местному времени перевернулся автомобиль Toyota Mark.

Очевидцы случившегося рассказали, что автомобиль двигался по улице со скоростью выше 140 км/ч. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину занесло, выбросило с третьего ряда на газон, затем на полосу встречного движения, где она несколько раз перевернулась.

Отмечается, что водитель легковушки отделался испугом и парой царапин, а вот его пассажирка погибла на месте от полученных травм.