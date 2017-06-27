Женщина утонула на официальном пляже Якоби в Иркутске

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Иркутск, 27 июня. Тридцатилетняя женщина утонула, купаясь на единственном официальном пляже Иркутска. Как сообщается, инцидент произошел в понедельник днем на заливе Якоби.

Отдыхающие увидели, как женщина начала тонуть и немедленно сообщили об этом спасателям. Те сумели вытащить ее на берег и оказали первую помощь, однако спасти пострадавшую так и не удалось.

Отмечается, что женщина скончалась еще до приезда скорой помощи, несмотря на все усилия спасателей. Сейчас правоохранительные органы уточняют обстоятельства произошедшего.