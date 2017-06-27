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Синоптики пообещали жителям Приморья жаркий и туманный июль
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    Синоптики пообещали жителям Приморья жаркий и туманный июль

    2:41  27 Июня 2017
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    Синоптики пообещали жителям Приморья жаркий и туманный июль

    Владивосток, 27 июня. Пресс-служба Гидрометцентра сообщила, что в июле жителей Приморского края ждет очень теплая и туманная погода.

    Согласно прогнозу метеорологов, во втором летнем месяце в Приморье ожидается теплая и безветренная погода. При этом, край будут окутывать густые туманы.

    Отмечается, что на юге и востоке региона ожидаются дожди, а в центральной части Приморского края погода будет преимущественно сухой и теплой.

    Синоптики пообещали жителям Приморья жаркий и туманный июль

    Также подчеркивается, что серьезных тайфунов, обрушивавшихся на край в прошлом году, этим летом можно не опасаться.

    Автор: Ирина Новикова
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