Синоптики пообещали жителям Приморья жаркий и туманный июль

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Владивосток, 27 июня. Пресс-служба Гидрометцентра сообщила, что в июле жителей Приморского края ждет очень теплая и туманная погода.

Согласно прогнозу метеорологов, во втором летнем месяце в Приморье ожидается теплая и безветренная погода. При этом, край будут окутывать густые туманы.

Отмечается, что на юге и востоке региона ожидаются дожди, а в центральной части Приморского края погода будет преимущественно сухой и теплой.

Также подчеркивается, что серьезных тайфунов, обрушивавшихся на край в прошлом году, этим летом можно не опасаться.