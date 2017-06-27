Россия полностью избавится от потребности в украинских корабельных двигателях

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Москва, 27 июня. Россия уже до середины 2018 года полностью избавится от потребности в украинских газотурбинных двигателях для надводных кораблей. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, Россия сумела извлечь выгоду из разрыва отношений с Украиной; в то же время, ряд украинских предприятий сейчас находятся в крайне затруднительном финансовом положении.

Рахманов подчеркнул, что российские предприятия могут самостоятельно выпускать все линейку энергетических установок для газотурбинных и дизельных кораблей.

«С середины следующего года у нас зависимости в производстве движительных систем на будет», — приводит слова Рахманова RT.