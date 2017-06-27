США надеются на долговременное сотрудничество по газу с Индией

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Вашингтон, 27 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на долгосрочные контракты по поставкам газа в Индию.

В понедельник американский глава провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам прошедших переговоров он отметил, что соглашение по поставкам газа в Индию в настоящее время находится в стадии обсуждения, однако заверил, что оно будет подписано.

«Мы рассчитываем на экспорт дополнительных энергоресурсов из США в Индию, включая крупные долгосрочные контракты по поставкам природного газа», — подчеркнул Трамп.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поблагодарил его за то, что Индия закупает вооружение у Соединенных Штатов.