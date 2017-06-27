Девять человек погибли в результате авиаудара коалиции по Йемену

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Сана, 27 июня. Как минимум девять человек погибли в результате авиаудара сил арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по центральной части Йемена. Как сообщается, еще четыре человека получили ранения.

Удар был нанесен по провинции Мариб, примерно в 173 километрах к северо-востоку от столицы Йемена Саны.

Бомбардировщики Саудовской Аравии выполнили серию авиаударов по домам жителей деревни в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, среди которых были две женщины, пишет «Газета.ru». Кроме того, четыре мирных жителя были ранены.