Сахалинцы попросили Путина наказать виновника ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка

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Невельск, 27 июня. Сахалинцы попросили президента РФ Владимира Путина наказать виновника ДТП в Невельске, в котором погибла 20-летняя девушка.

На портале change.org. создана петиция, авторы которой просят российского главу помочь добиться в суде максимального наказания для виновника аварии.

Отмечается, что водитель не признает свою вину, и нанял квалифицированного адвоката из Москвы, чтобы доказать свою невиновность.

Инициаторы петиции считают, что водитель автомобиля должен понести наивысшую меру наказания.

Напомним, что утром 24 июня автомобиль Mercedes на полной скорости сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.