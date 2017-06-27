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Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу
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    Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

    1:37  27 Июня 2017
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    Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

    Вашингтон, 27 июня. Иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа, вводящий временный запрет на въезд в США для граждан шести арабских стран, частично вступил в силу. Соответствующее решение принял Верховный суд США.

    Верховный суд вынес постановление, согласно которому указ вступает в силу, однако с ограничениями. Так, новый запрет не распространяется на тех, у кого есть «прочные связи» внутри США – близкие родственники или компании, пригласившие их на работу, пишет RT.

    Напомним, что указ будет действовать в течение 90 дней в отношении шести стран: Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Кроме того, на 120 дней был полностью прекращен прием беженцев.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #трамп
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        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37 27 Июня 2017 43
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