Комиссия Совфеда изучит попытки вмешательства в дела РФ перед выборами

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Москва, 27 июня. В Совете Федерации России проанализируют попытки вмешательства в дела России перед выборами.

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ во вторник проведет первое заседание. Сенаторы определят актуальные задачи.

Как пишет РИА Новости, комиссия ежегодно будет сообщать о фактах вмешательства во внутренние дела России. Первый промежуточный доклад по этому вопросу планируют представить уже осенью. По мнению членов комиссии, Запад активизировал попытки вмешательства в дела Москвы накануне президентских выборов в государстве.