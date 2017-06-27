США стремятся к мировому доминированию в сфере энергетики — Белый дом

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Вашингтон, 27 июня. Соединенные Штаты намерены доминировать в сфере энергетики в мире, заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

По его словам, президент США Дональда Трампа планирует установить «энергетическое доминирование» во всем в мире.

Он отметил, что в течении текущей недели американская администрация обратит особое внимание на энергетику страны.

Подчеркивается, что Трамп серьезно настроен использовать внутренние энергетические ресурсы страны для создания рабочих мест» в американской экономике. Кроме того, в его планах находится укрепление роли, влияния и лидерства Америки за рубежом.