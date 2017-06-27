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«Яндекс» рассказал о кулинарных предпочтениях россиян
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    «Яндекс» рассказал о кулинарных предпочтениях россиян

    1:18  27 Июня 2017  /обновлено: 1:55  27 Июня 2017
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    «Яндекс» рассказал о кулинарных предпочтениях россиян

    Москва, 27 июня. Аналитики «Яндекс» исследовали поисковые запросы россиян на кулинарную тематику. По их данным, чаще всего жители России ищут в «Яндексе» блюда из курицы. На втором месте – блюда из картофеля.

    Основой для исследования стали поисковые запросы, собранные с апреля 2016 года по март 2017. Отмечается, что каждый месяц поисковик обрабатывает около 30 миллионов запросов на кулинарную тематику.

    Главным продуктом, из которого жители России хотят что-нибудь приготовить, стала курица. На втором месте – картофель, на третьем – мясо.

    «Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу – но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего», – приводит «Газета.ru» сообщение «Яндекса».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #яндекс #курица
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