«Яндекс» рассказал о кулинарных предпочтениях россиян

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Москва, 27 июня. Аналитики «Яндекс» исследовали поисковые запросы россиян на кулинарную тематику. По их данным, чаще всего жители России ищут в «Яндексе» блюда из курицы. На втором месте – блюда из картофеля.

Основой для исследования стали поисковые запросы, собранные с апреля 2016 года по март 2017. Отмечается, что каждый месяц поисковик обрабатывает около 30 миллионов запросов на кулинарную тематику.

Главным продуктом, из которого жители России хотят что-нибудь приготовить, стала курица. На втором месте – картофель, на третьем – мясо.

«Это не значит, конечно, что россияне едят одну курицу – но среди тех продуктов, приготовление которых вызывает вопросы, именно курица популярнее всего», – приводит «Газета.ru» сообщение «Яндекса».