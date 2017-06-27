Донбасс ждет начала обмена пленными с Киевом после 5 июля

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Донбасс, 27 июня. Процесс обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса может начаться после 5 июля.

Об этом рассказали источники с украинской стороны, близкие к переговорному процессу. На данный момент ДНР и ЛНР смогли включить в список 100 человек, которые по данным Украины, якобы подписывали отказ возвращаться в Донбасс.

Как пишет газета «Известия», в ЛНР и ДНР сомневаются в готовности Киева к обмену пленными. По мнению руководства республик, Киев может переиграть решение и затянуть начало обмена из-за внутриполитических причин. Как отметил представитель ЛНР в контактной группе на минских переговорах Владислав Дейнего, сейчас стороны согласуют данные. По го словам, обмен должен пройти по формуле «всех на всех».