Лица без гражданства получат документы в России

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Москва, 27 июня. Лица без гражданства, проживающие в России, могут получить документы, удостоверяющие личность.

Соответствующий законопроект в данный момент рассматривают в правительстве и силовых структурах.

Как пишет газета «Известия», разработкой документа занимается МВД. Отмечается, что новый документ будет напоминать паспорт. В документе запишут основные данные о человеке. Также там будут данные о месте фактического проживания. Предусматривается фотография.

Ранее сообщалось, что новый вид визы для иностранцев появится в России.