КНДР выпустила свою версию iPhone
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Пхеньян, 27 июня. В Северной Корее вышел в продажу смартфон Jindallae 3, внешне крайне напоминающий популярный iPhone.
Аппарат получил название по растущему в регионе цветку.
Производителем гаджета является северокорейская компания Mangyongdae Information Technology Corporation. По словам разработчика, смартфон обладает более мощной батареей, а также отличается более защищенной операционной системой.
Остальные параметры гаджета не раскрываются, однако при его создании разработчики явно вдохновлялись идеями китайских коллег.