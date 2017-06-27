Лучшему флоту – лучшие офицеры: отличников учебы ВМФ наградили в Константиновском дворце. ФАН-ТВ

В Избранное

Дворец Конгрессов в Стрельне вот уже 13-й год подряд становится местом встречи лучших выпускников учебных заведений Военно-Морского флота России. Ежегодно в их честь проводится торжественный прием, а молодым морским офицерам вручаются заветные Константиновские значки – знаки отличников учебы. В день чествования выпускников 2017 года на плацу перед Константиновским дворцом побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Поздравить ребят в черных кителях и золотых погонах прибыл лично Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации, адмирал Владимир Королев. Он принял небольшое, но стройное парадное построение и вместе с коллегами по военному ремеслу, представителями городской администрации и Дворца Конгрессов вручил выпускникам знаки отличия.

– Вы лучшие выпускники военно-морских образовательных учреждений страны, – обратился к морякам вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. – Вы надежда и опора страны, мы гордимся вами. Символично, что вручение этих знаков происходит около памятника основателю российского флота – Петру Великому.

Внезапно сгустившиеся над плацом тучи и начавшийся проливной дождь торжественную церемонию не испортили: выпускники без колебания держали строй, а по окончании митинга, в беседах с журналистами, шутили: «Моряк должен любить любую погоду и любую воду». К слову, погода этих ребят ждет теперь самая разная. В Петербург они приехали со всех уголков России, и в разные же концы нашей необъятной их заведет дальнейшая служба, причем многих – за пределы границ континента, на морские и океанские рубежи.

– Это для каждого из нас очень важный день, к этому дню мы шли пять лет, наверное, мы все еще когда-нибудь встретимся, когда все будем в высших чинах, в других должностях и званиях, и вспомним об этом торжественном дне, – улыбаясь, поделился с корреспондентами ФАН-ТВ нахимовец Никита Шивков. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе, а нести военную вахту ему теперь предстоит далеко от суши. – Я попал на Тихоокеанский флот в ракетную бригаду, на должность начальника расчета.

– Какое значение для вас, курсантов и выпускников, имеет Константиновский значок?

– Мы понимаем, что не каждому суждено его получить. Кто-то шел к этому пять лет, у кого-то не получилось, к сожалению. Но каждый старался закончить с отличием, с красным дипломом, с медалью. Для каждого это особенный день.

Смотрите также: Зрители грандиозного праздника «Алые паруса»: Десять лет мечтали это увидеть! ФАН-ТВ

Другого отличника военно-морской учебы уже изрядно «покидало» по стране, и на этом дело не заканчивается. Впрочем, Александра Богданова, выпускника Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова, это абсолютно не пугает, даже наоборот:

– Попал я в пограничную службу ФСБ России по распределению, на остров Сахалин, это Дальний Восток. Через всю Россию из Калининграда на Сахалин (учитывая то, что сам я из Севастополя): меня, можно сказать, «покидало». Будем служить, защищать наши государственные границы на морских просторах.

И этим выпускникам «везет», уверен их главком Владимир Королев. В беседе с журналистами адмирал отметил, что российский флот, особенно военный, наконец снова набрал быстрый темп развития.

– Самое главное, что этим офицерам выпала честь и участь, может быть, служить на флоте, который строится, обновляется, активно развивается. – В качестве подтверждения глава ВМФ привел несколько примеров. – В августе спускаем на воду очередной ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», закладываем в этом году 28-го июля новую атомную подводную лодку проекта «Ясень-М». В этом году принимаем фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков, «Адмирал Макаров» (он будет принимать участие в Военно-Морском салоне, открывающимся у нас 28-го июня, мы к этому готовы). Также строим ледокол «Муромец», который получим в этом году. И, конечно, патрульные корабли ледового класса.

Конечно, для такого флота нужны высоко подготовленные профессионалы, – отметил адмирал. – Потому что состояние флота и его обновление заставляют нас иначе подходить к вопросам дополнительного военно-морского образования. В этом году наш институт дополнительного образования готовит офицеров более чем в 200 группах, это более 1000 человек. Такого не было и в лучшие времена расцвета советского Военно-Морского флота.

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.