Сечин прогнозирует убытки в производстве нефти при ценах в $40 за баррель

В Избранное

Москва, 27 июня. Половина производства нефти в мире при ценах в $40 за баррель будет убыточна, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По мнению Сечина, добыча не окупится на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Глава «Роснефти» прогнозирует сложности у производителей сланцевой нефти. При этом, по его мнению, проблемы не коснуться высокоэффективных участков Пермского бассейна.

Как пишет газета «Известия», производители нефти в Саудовской Аравии, России, в США и Иране могут сохранять устойчивость при низких ценах на нефть.