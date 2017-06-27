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Сечин прогнозирует убытки в производстве нефти при ценах в $40 за баррель
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    Сечин прогнозирует убытки в производстве нефти при ценах в $40 за баррель

    0:54  27 Июня 2017
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    Сечин прогнозирует убытки в производстве нефти при ценах в $40 за баррель

    Москва, 27 июня. Половина производства нефти в мире при ценах в $40 за баррель будет убыточна, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    По мнению Сечина, добыча не окупится на глубоководных песках Бразилии, на нефтяных песках Канады. Глава «Роснефти» прогнозирует сложности у производителей сланцевой нефти. При этом, по его мнению, проблемы не коснуться высокоэффективных участков Пермского бассейна.

    Как пишет газета «Известия», производители нефти в Саудовской Аравии, России, в США и Иране могут сохранять устойчивость при низких ценах на нефть.

    Автор: Алия Садыкова
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