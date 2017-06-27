Фотографии жуткой аварии на трассе «Кола» выложили в Сеть

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Петрозаводск, 27 июня. На трассе «Кола» в Карелии произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает местный новостной портал «Петрозаводск говорит». Фотографии аварии были выложены в Сеть.

Инцидент произошел на 693-м трассы «Кола» в этот понедельник примерно в 18:45 по московскому времени. На трассе столкнулись три автомобиля; жертвами ДТП стали два человека. Еще один пострадавший сейчас в больнице.

Сейчас полиция устанавливает все подробности инцидента.