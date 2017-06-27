Комитет Совфеда одобрил кандидатуру Мешкова на пост посла РФ во Франции

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Москва, 27 июня. Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова на должность посла России во Франции.

Как пишет «Коммерсант», Мешков может быть назначен новым дипломатическим представителем России во Франции. Ранее сообщалось, что комитет Совфеда собирается рассмотреть кандидатуру Мешкова на данную должность. Отмечалось, что документы поступили в Совет Федерации и направлены в комитет по международным делам.