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Запущенная из сектора Газа ракета разорвалась на юге Израиля
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    Запущенная из сектора Газа ракета разорвалась на юге Израиля

    0:41  27 Июня 2017
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    Запущенная из сектора Газа ракета разорвалась на юге Израиля

    Иерусалим, 27 июня. На юге Израиля упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, жертв в результате происшествия нет.

    Как сообщают израильские военные, ракета,  запущенная с территории сектора Газа, разорвалась в незаселенной местности на юге страны в районе регионального совет Шаар Хе-Негев.

    «Информации о пострадавших не поступало, подразделения прочесывают местность в поисках обломков снаряда», – приводит слова Минобороны Израиля «Газета.ru».

    Напомним, что в прошлый раз Израиль был обстрелян с территории сектора Газа 18 марта.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #израиль #ракета #секторгаза
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