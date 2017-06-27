Запущенная из сектора Газа ракета разорвалась на юге Израиля

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Иерусалим, 27 июня. На юге Израиля упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, жертв в результате происшествия нет.

Как сообщают израильские военные, ракета, запущенная с территории сектора Газа, разорвалась в незаселенной местности на юге страны в районе регионального совет Шаар Хе-Негев.

«Информации о пострадавших не поступало, подразделения прочесывают местность в поисках обломков снаряда», – приводит слова Минобороны Израиля «Газета.ru».

Напомним, что в прошлый раз Израиль был обстрелян с территории сектора Газа 18 марта.