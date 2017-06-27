Гагарина и Крид выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 27 июня. Российские исполнители Полина Гагарина Егор Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций по футболу. Мероприятие пройдет 2 июля в Петербурге.

Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации футбола. Отмечается, что представление намечено на 19.15. Оно состоится за 20 минут до начала финального матча.

На церемонии также выступят артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.