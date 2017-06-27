Партия Берлускони одержала победу на муниципальных выборах в Италии

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Рим, 27 июня. В этот понедельник стали известны результаты второго тура выборов в муниципальные органы власти Италии.

В большинстве крупных городов наибольшее количество голосов набрала правоцентристская коалиция, в состав которой входят представители партии бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия!», евроскептики из «Лиги Севера» и члены националистической партии «Братья Италии».

Результаты голосования демонстрируют, что в Италии продолжает расти число противников антироссийских санкций, причем эта тенденция, скорее всего, сохранится до парламентских выборов, которые пройдут в 2018 году, пишет RT.