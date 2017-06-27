Археологи откопали таинственный амулет XIII века в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 27 июня. Ученые нашли на раскопках в Великом Новгороде необычный амулет XIII века.

Как рассказала старший научный сотрудник кафедры археологии МГУ Любовь Покровская журналистам, украшение имеет форму утки с гребешком. Бронзовую находку откопали на Троицком раскопе.

Отмечается, что амулет обнаружили в срубе на территории небогатой древней усадьбы. Как добавила Покровская, подобные амулеты в древности использовались для исцеления от женских недомоганий.

Их носили девушки на груди, на поясе или других частях тела. «Утка в финно-угорской традиции — это прародительница мира», — подчеркнула Покровская.