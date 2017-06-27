Идлиб: группа беженцев из Дейр Эз-Зора попыталась пересечь границу Турции

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Дамаск, 27 июня. «Сирийская демократическая армия» отбила у боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* новый мост и деревню Аль-Гута в провинции Ракка.

Об этом пишет Syrian War Daily. По данным издания, группа беженцев из Дейр Эз-Зора попыталась незаконно пересечь границу Турции и была обстреляна. В Хомсе правительственная армия Сирии продолжает с боями продвигаться в сторону аэропорта и насосной станции.

На юго-востоке Пальмиры убиты четыре солдата САА. Бои в районе Айн Тарма продолжаются, оттуда поступает противоречивая информация.

Ранее сообщалось, что в ходе израильских авиаударов за три дня погибли 13 солдат САА.

* Организация запрещена на территории РФ.