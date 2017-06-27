Минпромторг разрешил покупать алкоголь по водительским правам и паспорту болельщика

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Москва, 27 июня. Министерство промышленности и торговли России разрешило приобретение алкоголя по водительским правам и паспорту болельщика. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подчеркивается, что использоваться для покупки алкоголя паспорт болельщика можно будет лишь до 31 декабря 2018 года. Данный документ выдается иностранным болельщикам, приезжающим в Россию, чтобы посетить матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, пишет «Газета.ru».

Ранее алкоголь в России можно было купить, показав паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, а также удостоверение беженца или временное удостоверение личности.