Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол» в Ижевске
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Ижевск, 27 июня. Президент России Владимир Путин во вторник приедет в Удмуртию.
В рамках визита в Удмуртскую республику глава государства посетит концерн «Калашников» и завод «Купол». Российский лидер приедет на заседание бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Кроме того, молодые специалисты, талантливые школьники и спортсмены встретятся с Путиным.
Президенту России покажут производство оружие на «Ижевском электромеханическом заводе «Купол».