Власти Москвы распорядились приостановить снос ДК имени Серафимовича

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Москва, 26 июня. В Москве начали снос Дома культуры (ДК) имени Серафимовича, построенного в стиле конструктивизма в Среднем Тишинском переулку в конце двадцатых годов.

Как сообщается, снос начался в этот понедельник, однако был приостановлен. Нанесенный зданию урон оценивается как небольшой.

Пресс-служба Мосгорнаследия заявила, что «здание ДК имени Серафимовича не является объектом культурного наследия». Тем не менее, работы по сносу были временно приостановлены, пока московские ведомства рассматривают заявление о включении здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

ДК имени Серафимовича был построен в 1928-1929 гг. для работников завода «Авиаприбор»