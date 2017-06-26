Воронежский авиазавод назвал условия продолжения производства Ан-148

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Воронеж, 26 июня. Воронежский авиазавод прокомментировал сообщения о закрытии производства Ан-148.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в соответствии с договором с министерством обороны России в 2017 году заводу осталось сдать три Ан-148. В 2018 году предприятие изготовит два воздушных судна. Продолжение производства будет зависеть от заказчиков.

Ранее появилась информация, что в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе перестанут собирать Ан-148.