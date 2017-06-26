Страшное ДТП с маршруткой произошло на Ставрополье, пострадали семь человек

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Ставрополь, 26 июня. Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика в Шпаковском районе Ставропольского края.

Как рассказали в экстренных службах региона, один из травмированных – ребенок. Отмечается, что авария произошла на 26-м километре федеральной автодороги «Кавказ», в двух километрах южнее населенного пункта Татарка. Все пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу №4 Ставрополя.

Как пишет РИА Новости, врачи диагностируют состояние пятерых пациентов как тяжелое.