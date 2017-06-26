Меркель: Европа должна активно участвовать в решении проблем в Сирии

В Избранное

Москва, 26 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны к активному участию в урегулировании ситуации в Сирии и Ливии.

Как пишет Brigitte, она отметила, что европейцы в некоторых вопросах не играют той роли, которую должны. По словам Меркель, Сирия находится не у порога США, а у порога Германии. Она добавила, что европейские страны должны активно вовлекаться в процесс урегулирования конфликта в этом государстве. Меркель напомнила, что сирийские беженцы стремятся в Европу. По словам Меркель, также открытым остается вопрос с Ливией.

«Будучи европейцами, мы должны чувствовать ответственность и не ждать, когда кто-нибудь решит нашу проблему», — подчеркнула она.