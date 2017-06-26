Коллеги рассказали о самочувствии госпитализированного Этуша

В Избранное

Москва, 26 июня. Народный артист СССР Владимир Этуш, госпитализированный после падения с лестницы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Он отметил, что «голос у 95-летнего артиста был бодрый». Также Этуш добавил, что чувствует себя хорошо. По данным Крока, Этуш находится в одноместной палате реанимации.

Напомним, врачи поставили диагноз упавшему с лестницы Этушу.