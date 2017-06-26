Путин передал на ратификацию в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов

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Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин передал на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Закон уже поступил в базу данных Госдумы РФ.

Данная законодательная инициатива касается конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и об их мониторинге, форм запроса, ограничения использования сведений и доказательств и сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Отмечается, что если Госдума примет решение ратифицировать данную конвенцию, потребуется внести изменения в Кодекс об административных нарушениях.