Порошенко рассказал французам, как следует называть княжну Анну Ярославну

В Избранное

Париж, 26 июня. Весь мир теперь будет знать русскую княжну Анну Ярославну, как «Анну Киевскую», заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита во Францию.

«Весь мир должен сейчас быть с нами в условиях российской агрессии. Вы вместе с нами должны называть агрессию — агрессией, Россию — агрессором, а Анну Киевскую — Анной Киевской», — приводит слова Порошенко RT.

Порошенко заявил, что Анна Ярославна станет символом партнерских отношений между Францией и Украиной. Он также подчеркнул, что не позволит россиянам «украсть историю Украины».

Напомним, что в мае Порошенко уже обвинял президента России Владимира Путина в попытке «похитить» Анну Ярославну.