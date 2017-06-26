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ЕС назвал недостаточными гарантии Мэй о статусе европейских граждан после Brexit
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    ЕС назвал недостаточными гарантии Мэй о статусе европейских граждан после Brexit

    22:23  26 Июня 2017
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    ЕС назвал недостаточными гарантии Мэй о статусе европейских граждан после Brexit

    Брюссель, 26 июня. Гарантии Великобритании в отношении правового статуса жителей ЕС на территории королевства после Brexit, являются недостаточными. Об этом написал в своем Twitter главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Бернье.

    Он заявил, что ЕС необходимо больше ясности и гарантий, чем было изложено в нынешней позиции Соединенного Королевства.

    Напомним, что в этот понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова гарантировать сохранение нынешних прав граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании и после Brexit. Кроме того, она пообещала максимально упростить процедуру получения вида на жительство для граждан ЕС.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #brexit
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