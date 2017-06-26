Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

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Москва, 26 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в котором обсудили текущую ситуацию в Сирии. Как сообщает пресс-служба МИД России, разговор прошел по инициативе американской стороны.

Лавров и Тиллерсон обсудили ряд вопросов, связанных с урегулированием кризиса в Сирии, особое внимание уделив необходимости закрепить режим прекращения огня, в частности – через астанинский процесс.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств отметили необходимость наращивания борьбы с террористическими группировками в Сирии.

Лавров особо отметил, что Вашингтон должен принять меры, чтобы не допустить дальнейших провокаций в отношении сирийских правительственных войск со стороны США.