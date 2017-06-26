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Белый дом заявил, что Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
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    Белый дом заявил, что Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ

    22:11  26 Июня 2017
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    Белый дом заявил, что Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ

    Вашингтон, 26 июня. Решение Сената США по санкциям против России было принято с нарушением процедуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

    «Сенатское решение было принято с нарушением процедуры, так что сейчас законопроекта нет и комментировать нечего», — отметил он.

    Ранее стало известно, что Вашингтон расширил антироссийские санкции. Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с критикой законопроекта. По его словам, документ лишает администрацию гибкости в вопросах международных отношений. В настоящее время рассмотрение документа временно заблокировано из-за возражений в Палате представителей, однако законопроект может быть принят уже на следующей неделе.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #россия #сша #трамп #белый дом #сенат сша
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