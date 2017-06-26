Деловой совет США – Россия проведет прием «по случаю окончания срока работы» Кисляка

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Вашингтон, 26 июня. Деловой совет США – Россия проведет прием «по случаю окончания срока работы» российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Как сообщается, прием состоится во вторник, 11 июля.

«Мы рады пригласить членов Совета на торжественный приём в честь Чрезвычайного и полномочного посла России в США Сергея Кисляка по случаю окончания срока его работы на этой должности», – приводит заявление Совета RT.

Напомним, что ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол написал о якобы предстоящей отставке Кисляка. В ответ, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные высказывания «фантомными болями по неудавшейся дипломатической карьере» и напомнила, что ротация российских послов находится в компетенции российского президента, а не отставного американского чиновника.