Белый дом заявил об отсутствии признаков сговора между штабом Трампа и Россией

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Вашингтон, 26 июня. В Белом доме заявили об отсутствии признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа на прошлогодних выборах президента США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.

По его словам, информация о том, что администрация бывшего президента Барака Обамы знала о роли России перед выборами, «подтверждает, что никакого сговора не было».

Он также добавил, что сам Дональд Трамп считает, что вмешиваться в выборы президента США могла абсолютно любая страна.

Накануне советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что представители Демократической партии одержимы идеей вмешательства России в выборы президента США. При этом, несмотря на «бесконечные заявления», демократы так и не смогли представить доказательств, подтверждающих данную гипотезу.