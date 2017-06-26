Альпинист из Мурманска заблудился на Эльбрусе

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Нальчик, 26 июня. Спасатели Кабардино-Балкарии начали поиски заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Мурманска. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение об исчезновении альпиниста поступило в экстренные службы около 20.05 мск. Зарегистрированная группа альпинистов из Мурманска в составе пяти человек совершала восхождение на гору. В районе ледника Ирик-чат, который располагается на высоте около 3800 метров, один из участников отказался от дальнейшего восхождения и решил вернуться на базу, однако в назначенное время его там не оказалось.

В поисках участвуют спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России — в общей сложности восемь человек и одна единица техники.