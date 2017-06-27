В Избранное

Сирия, 27 июня. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** развивают наступление на позиции САА на севере провинции Кунейтра при поддержке ВВС Израиля. ИГ* теряет ключевые позиции на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор. Курды понесли серьезные численные потери в ходе обстрелов ИГ в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли поселок Раджм Сурайхи в пустыне на юге провинции Дамаск; лишились 31 солдата в ходе развернувшегося наступления «Джебхат ан-Нусры» на севере от Кунейтры; потеряли двоих военных убитыми в результате нового удара израильских ВВС рядом с Хан Арнабой.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло деревню Бир Дилайят и территории вокруг населенного пункта вблизи границы между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор; лишилось семи террористов в результате неудачной атаки в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; убило 27 бойцов YPG и SDF**** в Ракке; устроило серию атак смертников в провинции Бабиль в Ираке.

Курды: взяли под свой контроль Новый мост, а также захватили вооружение боевиков ИГ турецкого производства в Ракке.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): потеряла союзника в лице группировки «Ансар Аль-Шария», перешедшей на сторону «Ахрар аш-Шам».

Армия Ирака: освободила квартал Аль-Фарук и заняла здание главной больницы в старой части Мосула в результате боев с ИГИЛ.

ВКС РФ: нанесли серию авиаударов по укрепрайонам террористов ИГ в южных и северных окрестностях Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Накануне возобновилось противостояние между боевиками оппозиционных формирований и Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой отрядами ополченцев-шиитов, на краю Сирийской пустыни на юго-востоке от Дамаска. Как передавало оппозиционное информагентство Qalaat Al Mudiq, радикалы Свободной сирийской армии (ССА)** совершили неожиданное нападение на опорные пункты правительственных сил в пустынном районе Бир Кассаба. По данным источника, исламисты захватили часть позиций армии САР, в частности поселок Раджм Сурайхи, и уничтожили танк Т-72 войск САА.

Однако, по информации новостного канала в Twitter (@C_Military1), бойцам иранского ополчения и сирийскими военным удалось отразить атаку боевиков «Свободной армии». В ходе столкновений была уничтожена группа радикалов и несколько единиц тяжелой бронетехники боевиков. Точные данные об обстановке в этом районе пока устанавливаются.

Тем временем отряды исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», и союзной организации «Файлак ар-Рахман» пытались вернуть под свой контроль территории в окрестностях населенного пункта Айн Тарма, находящегося на восточной окраине Дамаска. Согласно сведениям Al Masdar News, нападение было отбито проасадовским ополчением после нескольких часов тяжелых столкновений.

Накануне днем проправительственные силы активизировали усилия на окраине ключевого района Джобар, большая часть кварталов которого все еще находится в оккупации исламистских группировок. Ополченцы-шииты и подразделения САА наступали сразу с нескольких направлений, рассчитывая полностью отрезать район. Напомним, боевики-исламисты помимо части восточных районов столицы занимают также почти всю Восточную Гуту.

Провинция Хомс

Проправительственные войска в минувшие сутки продолжали развивать наступление на позиции «Исламского государства»* в юго-восточной части провинции Хомс. Утром «Хезболла» и силы Национальной обороны (NDF)****** установили контроль над поселением Бир Дилайят и территориями вокруг него. От террористов также был зачищен участок магистрали, соединяющей насосные станции «Т-3» и «Т-2». Об этом сообщал информационный канал в сети Twitter (@SyriaWar2).

Позже проасадовские бойцы, двигаясь вглубь оккупированных боевиками ИГ территорий вдоль сирийско-иракской границы, вышли к станции «Т-2» у границы провинций Хомс и Дейр эз-Зор, передавал в Twitter (@leithfadel) военный источник. Также были освобождены поселки Ат-Туваймат, Аль-Ханак, Хумайма и Абар Аль-Мавахиб. Подразделения проправительственных войск ведут наступление в направлении Дейр эз-Зора сразу с нескольких сторон: со стороны Пальмиры, Ракки и границы между САР и Ираком.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки основные боевые действия в регионе разворачивались в западных окрестностях административного центра провинции — в районе Аль-Панорама. Отряды террористов ИГИЛ предприняли новую попытку занять ключевые позиции в этой части города, но безуспешно. Как сообщал ливанский новостной портал Al Masdar News, бойцы шиитского ополчения в результате тяжелых столкновений отразили наступление, оттеснив боевиков на исходные позиции. При этом были ликвидированы по меньшей мере семь террористов, десятки радикалов получили ранения.

Вслед за этим в ответ на атаку ИГ ВКС России провели бомбардировку укрепрайонов террористического формирования на юге Дейр эз-Зора, недалеко от ключевой вершины Аль-Тарда и на окраине населенного пункта Багейлия к северу от столицы провинции.

Террористы «Исламского государства» после неудачного нападения вели массированные обстрелы жилых кварталов города, расположенных в подконтрольных сирийской армии районах. Согласно сведениям AMN, в результате разрывов крупнокалиберных мин погиб один мирный житель, еще около 20 человек получили ранения.

Провинция Ракка

Террористы ИГИЛ, пытаясь сохранить за собой Ракку, активизировали артиллерийские и снайперские обстрелы. Таким образом, боевикам удалось несколько сдержать натиск Демократической армии Сирии (SDF) и курдских сил YPG. В ходе столкновений в западных и южных районах города были убиты по меньшей мере 27 курдских солдат. Кроме того, по информации Al Masdar News, террористы взорвали как минимум четыре военных автомашины «Демократических сил» и YPG.

Курды, в свою очередь, вчера утром при помощи коалиционных ВВС захватили Новый мост на юге административного центра провинции, передавал местный активист на своей странице в Twitter (@melisaraimmo). Позже отряды YPG отбили у боевиков ИГИЛ оружейный склад, откуда было изъято большое количество турецких гранатометов и противотанковых ракет. Вечером курдские бойцы ликвидировали ударный беспилотник террористов «Исламского государства» вблизи своих позиций на окраине Ракки, сообщал военный источник в Twitter (@AfarinMamosta).

Согласно информации новостного агентства AFP, на данный момент под контролем SDF и YPG находится примерно 25% территории Ракки, условной «столицы» ИГИЛ. Курдские формирования захватили районы Романия, Сабихия, части Хиттина и Кадисии на западе города, а также Аль-Машалаб и ряд кварталов в Аль-Битани на восточной окраине. «Демократические силы» и YPG штурмуют Ракку в рамках заключительного этапа широкомасштабной кампании «Гнев Евфрата» под командованием западной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Провинция Хама

Боевики формирования «Ансар Аль-Шария», дислоцирующиеся преимущественно на севере провинции Хама, покинули исламистское объединение «Тахрир аш-Шам», сформированное вокруг «Ан-Нусры». Согласно сведениям Al Masdar News, радикалы вошли в состав «Ахрар аш-Шам», являющейся одной из крупнейших группировок оппозиционного блока.

Напомним, конфликт между «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам» в последнее время значительно обострился. Бои между представителями данных организаций в последние недели отмечались в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Провинция Кунейтра

В районе Голанских высот на севере провинции Кунейтра накануне продолжались ожесточенные столкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками по исламистскому альянсу «Тахрир аш-Шам» с одной стороны и военнослужащими правительственных войск и проасадовскими ополченцами-шиитами с другой. Самые тяжелые бои разворачивались в окрестностях городов Хан Арнаба и Баас, а также недалеко от деревни Таль Ахмар. В результате, по информации Сирийского наблюдательного пункта за соблюдением прав человека, сирийские подразделения за последние двое суток потеряли 31 солдата убитыми. О потерях в рядах исламистов не сообщалось.

При этом израильская сторона продолжает поставлять технику и вооружение боевикам, атакующим укрепрайоны армии САР в этой части республики. Согласно сведениям местного источника в сети Twitter (@M3t4_tr0n), на позиции радикалов вблизи линии фронта накануне прибыли несколько танков. Напомним, отношения между Израилем и Сирией по-прежнему остаются крайне напряженными. Одной из главных причин являются Голанские высоты, из-за которых между Иерусалимом и Дамаском разгорелся территориальный конфликт. Кроме того, власти Израиля оказывают поддержку незаконным формированиям, выступающим против правительственных сил САР. Тем самым официальный Иерусалим рассчитывает добиться дальнейшей эскалации сирийского конфликта.

Накануне днем израильская авиация провела новую бомбардировку укрепрайонов сирийских войск и союзных сил, поддерживая наступление боевиков «Джебхат ан-Нусры». Под ударами оказались позиции САА в восточных окрестностях Хан Арнабы. По информации Qalaat Al Mudiq, в ходе боевого налета были убиты двое сирийских военных, еще трое солдат были ранены.

Ирак

Иракская армия и бойцы шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» при помощи ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном, в прошедшие сутки отбили у боевиков ИГИЛ ряд позиций в старой части Мосула. Так, накануне был освобожден квартал Аль-Фарук, расположенный вблизи разрушенной несколько дней назад мечети Аль-Нури, передавало агентство Iraqi News.К вечеру армия Ирака и союзники заняли территорию главного госпиталя в этой части Мосула. В Старом городе по-прежнему сохраняются очаги сопротивления сил «Исламского государства». Террористы, укрывающиеся в густонаселенных районах, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, используя местное население как живой щит.

В одной из центральных иракских провинций — Бабиль — в прошедшие сутки прошли сразу несколько атак смертников ИГ. По данным Iraqi News, в результате взрывов погибли два человека: сотрудник иракской службы безопасности и мирный житель.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)