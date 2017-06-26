Трамп допустил, что Россия могла вмешаться в выборы в США

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Вашингтон, 26 июня. Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия и «потенциально другие страны» могли вмешаться в ход президентских выборов в США. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксировано вмешательство третьих стран в ход выборов в США, Спайсер заявил, что «Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены».

Напомним, что ранее Трамп в своем Twitter потребовал извинений от всех, кто обвинял его в «сговоре» с российскими властями. Он заявил, что бывший президент Обама ничего не предпринимал с августа, когда ему впервые доложили о «российском вмешательстве» в выборы, а также подчеркнул, что его собственная администрация четыре месяца изучала Россию «под увеличительным стеклом» и не нашла ни одного доказательства сговора правительства Трампа с Москвой.

The real story is that President Obama did NOTHING after being informed in August about Russian meddling. With 4 months looking at Russia... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2017