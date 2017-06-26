Неизвестный мужчина сломал в Петербурге руку солистке группы «Барто»

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Санкт-Петербург, 26 июня. Неизвестный злоумышленник избил в Петербурге солистку группы «Барто» Марию Любичеву.

Инцидент произошел в районе Московского проспекта. Согласно предварительным данным, певица приехала в гости к знакомой.

«Мы с друзьями вышли на общий балкон, откуда открывается красивый вид на город. Сначала вбежала вахтер, которая стала кричать, что мы тут распиваем спиртные напитки, и пригрозила полицией», — пояснила она в интервью изданию «Ридус».

После этого к людям подошел мужчина, который начал грубо их заталкивать в лифт. В результате он повалил Любичеву на пол и повредил ей руку. Певица уже написала заявление в полицию и обратилась к адвокату.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве был избит сотрудник полиции.