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Названа предварительная причина крушения самолета на Ставрополье
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    Названа предварительная причина крушения самолета на Ставрополье

    21:48  26 Июня 2017
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    Названа предварительная причина крушения самолета на Ставрополье

    Ставрополь, 26 июня. По факту падения легкомоторного самолета в Ставропольском крае начата проверка. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что пилот не справился с управлением. 

    Сегодня вечером в районе хутора Грушевый, рядом с аэропортом ДОСАФ, упал легкомоторный самолет, пилот погиб. 

    Сотрудники южного следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту данного инцидента. По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что пилот не справился с управлением после взлета. 

    В настоящий момент продолжается работа на месте крушения самолета. Следователи проводят осмотр, восстанавливают картину произошедшего. 

    Автор: Владимир Багров
    #ставрополь
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