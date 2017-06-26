Халк повторил жест Кокорина и Дзюбы после забитого мяча

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Москва, 26 июня. Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк повторил жест бывших одноклубников по российской команде Артема Дзюбы и Александра Кокорина, вызвавший возмущение в Сети. Жест был продемонстрирован прямо на поле во время матча.

Жест был продемонстрирован в Китае в домашнем матче с «Хэнань Цзянье». Этим жестом Халк с партнером по команде и соотечественником Элкесоном отпраздновал гол. При этом Халк и Элкесон праздновали подобным образом голы и ранее.

Ранее форварды «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба, которые не попали в состав сборной России на Кубок конфедераций, разместили в Сети неоднозначное видео, назвав его «Послание». Кокорин и Дзюба приложил ребро ладони к верхней губе. Однако, что именно это значит, футболисты не объяснили.