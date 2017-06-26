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Сирия, 26 июня. Армия САР вынуждена отступать под натиском боевиков-исламистов в районе Джобар на востоке Дамаска. Отряды ИГ* лишились ряда населенных пунктов у сирийско-иракской границы. Террористы предприняли новую попытку прорыва обороны САА на западе Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понемногу отступают под натиском боевиков «Файлак ар-Рахман» в районе Джобар на окраине Дамаска; ведут ожесточенные бои с отрядами ИГИЛ* в западных окрестностях Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над деревнями Абар Аль-Мавахиб, Ат-Туваймат, Аль-Ханак и Хумайма у южной границы Сирии; потеряло часть позиций в районе шоссе Саламия – Ат-Табка; потеряло не меньше 12 боевиков в результате взрыва смертника в пункте управления группировки в иракской провинции Дияла.

Курды: заняли территорию городского стадиона недалеко от центра Ракки в результате тяжелых столкновений с ИГ.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла несколько десятков радикалов ранеными и убитыми в столичном пригороде Айн Тарма; обстреляла укрепрайоны армии САР на северо-западе провинции Хама.

Международная коалиция: в ходе воздушной операции против ИГИЛ на юге Ракки убила четверых мирных жителей города.

Провинция Дамаск

На восточной окраине Дамаска сохраняется крайне напряженная обстановка. Согласно сведениям новостного центра Qalaat Al Mudiq, в районе Джобар, занимаемом большей частью боевиками, в настоящее время идут ожесточенные бои между антиправительственными группировками и Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой шиитским ополчением. Как передает оппозиционный источник, столкновения пока продолжаются, однако подразделения армии САР вынуждены постепенно возвращаться на исходные позиции под натиском радикалов формирования «Файлак ар-Рахман». Напомним, правительственные войска и союзники ведут операцию по освобождению Джобара, атакуя опорные пункты исламистов с нескольких направлений.

Другой информационный Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran) передает, что проасадовским отрядам удалось в ходе последней массированной атаки занять ряд ключевых опорных пунктов радикалов на окраине населенного пункта Айн Тарма, расположенного в Восточной Гуте чуть дальше к востоку от столицы. В этом районе пролегают важные пути снабжения оккупированной боевиками части Джобара. Напомним, ранее проправительственные силы и сирийская армия полностью зачистили от боевиков северо-восточные районы Аль-Кабун и Барза.

Согласно сведениям другого сирийского источника в сети Twitter (@Inside_Syria), в ходе ожесточенных столкновений в восточных окрестностях Дамаска ополченцами были обезврежены десятки боевиков Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшей организации вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Подразделения иранского ополчения, действовавшие в западной части провинции Ракка, немного продвинулись вдоль дороги между Саламией и Ат-Табкой, отбив у террористов ИГ ряд опорных пунктов на юго-востоке Алеппо. Данные были предоставлены военным источником на его странице в соцсети Twitter (@MIG29_).

Отмечается, что расстояние между штурмовыми группами союзников САА, движущимися со стороны Итрии и со стороны Ракки вдоль ключевой дороги, равно примерно 22 километрам. Таким образом, остатки отрядов ИГИЛ, базирующиеся на юго-востоке провинции Алеппо, могут уже очень скоро оказаться в кольце блокады.

Провинция Хомс

Согласно данным, представленным на военной карте Syrian Civil War Map, войска ливанской «Хезболлы» и Национальных сил обороны (NDF)****** еще несколько продвинулись в освобождении территорий в южной части республики от оккупации ИГИЛ и приблизились к ключевому городу Абу Кемаль на границе с Ираком. Так, под контроль проасадовских сил перешли деревни Абар Аль-Мавахиб, Ат-Туваймат, Аль-Ханак и Хумайма, находящиеся у самой границы с провинцией Дейр эз-Зор вблизи дороги, ведущей к насосной станции «Т-2».

Сегодня утром проправительственные бойцы заняли населенный пункт Бир Дилайят и часть ключевой магистрали. Таким образом, проасадовские войска продолжают планомерно продвигаться к Дейр эз-Зору с нескольких сторон одновременно.

Провинция Дейр эз-Зор

На окраине района Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора вновь вспыхнули столкновения между подразделениями сирийской армии и боевиками «Исламского государства»*. Тяжелые бои также фиксируются на окраине кладбища города, передает медиа-центр DeirEzzor24. Сведения о ходе противостояния, а также потерях каждой из сторон в живой силе и технике в настоящий момент устанавливаются. Напомним, сегодня утром ополченцам-шиитам, действующим на стороне правительства САР, удалось отразить очередное наступление ИГ в этой части столицы провинции.

Боевики значительно активизировали усилия на этом направлении, надеясь как можно быстрей установить полный контроль над городом. Предполагается, что после захвата Ракки курдами новой так называемой «столицей» террористического формирования станет именно Дейр эз-Зор. Сюда, напомним, уже перебрались высокопоставленные чиновники и командиры организации.

Провинция Ракка

Как передает в Twitter (@AllyOfTruth) военный источник, бойцы Сирийской демократической армии (SDF)**** захватили территорию городского стадиона, расположенного недалеко от центральной части Ракки. Сведения о нанесенном террористам ИГИЛ уроне пока уточняются. Сегодня курдам также удалось отбить Новый мост в южных предместьях столицы провинции, а также склад оружия и боеприпасов группировки.

По данным информационного портала Raqqa SL, в результате очередного воздушного налета ВВС международной коалиции вновь погибли мирные жители Ракки. Бомбардировкам подверглась набережная реки Евфрат на южной окраине города. Сообщается о как минимум четырех погибших гражданских лицах. При этом эти сведения могут быть не окончательными.

Провинция Хама

Боевики бригады «Свободная армия Идлиба», являющейся частью ССА, провели массированный обстрел опорных пунктов правительственных войск на окраине поселения Джубб Аль-Ахмар, расположенного на северо-западе провинции Хама у границы с Латакией, передает источник в соцсети Twitter (@AllyOfTruth). Информации о возможных потерях в рядах правительственной армии САР пока не поступало.

Антиправительственные группировки, полностью контролирующие территорию соседней провинции Идлиб, время от времени совершают вылазки на занимаемые САА территории на севере Латакии и северо-западе Хамы. Таким образом, радикалы рассчитывают продвинуться в западном направлении и расширить свою сферу влияния в регионе.

Ирак

В населенном пункте Мехеиса в провинции Дияла террорист-смертник «Исламского государства» из-за технической неисправности взорвался раньше времени, еще не успев покинуть командный пункт формирования. В результате, согласно сведениям информагентства Iraqi News, погибли не меньше 12 боевиков.

Командование ИГИЛ в последние месяцы все чаще использует смертников, поскольку иракские силы, поддерживаемые ВВС коалиции, продолжают наступление на город Мосул, ранее считавшийся главным бастионом террористической организации в стране. Напомним, в результате сегодняшних атак смертников ИГ в провинции Бабиль погибли два человека.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)