Глава МИД Германии усомнился в скором разрешении конфликта в Донбассе

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Берлин, 26 июня. Конфликт на юго-востоке Украины не может быть разрешен в ближайшее время, полагает глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Перемирие в Донбассе было объявлено в полночь 24 июня и, как ожидалось, должно продлиться до 31 августа. Однако обе стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

Как отметил Габриэль, перемирие нарушается и частями ВСУ, и ополченцами Донбасса. По его словам, найти решение после нескольких лет конфликта трудно и, скорее всего, в краткосрочной перспективе урегулировать ситуацию не удастся. Об этом Габриэль заявил, выступая в Берлине.