Мэй рассказала о положении граждан Евросоюза в Великобритании после Brexit

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Лондон, 26 июня. Процедура получения постоянного вида на жительство в Соединенном Королевстве для граждан Евросоюза будет упрощена после Brexit. Об этом заявила председатель правительства Великобритании Тереза Мэй.

«Все находящиеся в стране легально европейцы получат право подать заявление на предоставление им статуса резидента», — подчеркнула британский политик.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск допустил вероятность того, что Соединенное Королевство может остаться в составе Евросоюза.