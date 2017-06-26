Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Глава МИД Германии усомнился в скором разрешении конфликта в Донбассе
Технологии
Упавший на крышу сарая в Голландии камень оказался ровесником Солнечной системы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Упавший на крышу сарая в Голландии камень оказался ровесником Солнечной системы

    21:18  26 Июня 2017
    47

    Упавший на крышу сарая в Голландии камень оказался ровесником Солнечной системы

    Москва, 26 июня. Камень, который полгода назад упал на крышу сарая в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет. Об этом сообщает интернет-издание Dutch News.

    Метеорит размером с кулак и весом в полкилограмма пробил крышу сарая в голландской деревне Брук 11 января. Владельцы сарая передали метеорит специалистам из Музея естествознания в Лейдене, которые решили проверить странный камень.

    Исследователи выяснили, что метеорит является ровесником Солнечной системы и «родом» из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Специалисты музея в Лейдене планируют выкупить метеорит у владельцев.

    Автор: Алексей Громов
    #астероид #нидерланды #голландия #метеорит #камень
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Росприроднадзор опечатает мусорный полигон в Балашихе 27 июня

        20:36 26 Июня 2017 277
        Читать
        20:35
        Сегодня

        АФК «Система» сообщила об аресте своих активов
        20:02
        Сегодня

        МЧС объяснило москвичам, как без потерь пережить грозовую атаку
        19:21
        Сегодня

        ФАС завела дела на Burger King, «Му-му» и «Шоколадницу» из-за завышенных цен
        18:45
        Сегодня

        Путин внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы против финансирования терроризма
        17:45
        Сегодня

        Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1316

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1464

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1625

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3927

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        512
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        19:20   26 Июня 2017
        288
        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        Верховный суд США отменил блокировку иммиграционного указа Трампа

        18:13   26 Июня 2017
        217
        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        15:11   26 Июня 2017
        588
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1463