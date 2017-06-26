Упавший на крышу сарая в Голландии камень оказался ровесником Солнечной системы

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Москва, 26 июня. Камень, который полгода назад упал на крышу сарая в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 миллиарда лет. Об этом сообщает интернет-издание Dutch News.

Метеорит размером с кулак и весом в полкилограмма пробил крышу сарая в голландской деревне Брук 11 января. Владельцы сарая передали метеорит специалистам из Музея естествознания в Лейдене, которые решили проверить странный камень.

Исследователи выяснили, что метеорит является ровесником Солнечной системы и «родом» из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Специалисты музея в Лейдене планируют выкупить метеорит у владельцев.