Порошенко не позволит России «украсть» украинскую историю

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Киев, 26 июня. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «украсть» украинскую историю. Такое заявление украинский глава сделал во время встречи с соотечественниками, проживающими в Париже.

Порошенко почтил память Анны Киевской — королевы Франции. Во время мероприятия Порошенко не упустил возможности припомнить слова президента России Владимира Путина о «русской Анне — королеве Франции».

«И даже когда россияне хотели украсть у нас нашу историю, мы этого не позволим», — заявил Порошенко.

По мнению украинского президента, Анна Киевская является символом партнерских отношений именно между Францией и Украиной.