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Рогозин ответил анекдотом на вопрос об антироссийских санкциях
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    Рогозин ответил анекдотом на вопрос об антироссийских санкциях

    21:07  26 Июня 2017
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    Рогозин ответил анекдотом на вопрос об антироссийских санкциях

    Москва, 26 июня. Введенные Западом ограничения  и запреты лишь заставят россиян продемонстрировать лучшие качества своего национального характера, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    По словам Рогозина, введенные против России санкции являются «клоунскими» и, в итоге, лишь приведут к раскрытию лучших черт национального характера россиян.

    Свой тезис он проиллюстрировал известным анекдотом о том, как заставить представителей разных национальностей спрыгнуть с моста в реку.

    «Французу говорят — вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает — кошмар! И прыгает с моста. Американцу говорят — вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит — о ноу, и прыгает с моста. А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул», – приводит слова Рогозина агентство «Sputnik Сербия».

    Рогозин напомнил, что именно введенные Западом ограничения побудили Россию активно развивать авиастроение и производство деталей для кораблей.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #рогозин
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