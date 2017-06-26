Рогозин ответил анекдотом на вопрос об антироссийских санкциях

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Москва, 26 июня. Введенные Западом ограничения и запреты лишь заставят россиян продемонстрировать лучшие качества своего национального характера, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, введенные против России санкции являются «клоунскими» и, в итоге, лишь приведут к раскрытию лучших черт национального характера россиян.

Свой тезис он проиллюстрировал известным анекдотом о том, как заставить представителей разных национальностей спрыгнуть с моста в реку.

«Французу говорят — вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает — кошмар! И прыгает с моста. Американцу говорят — вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит — о ноу, и прыгает с моста. А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул», – приводит слова Рогозина агентство «Sputnik Сербия».

Рогозин напомнил, что именно введенные Западом ограничения побудили Россию активно развивать авиастроение и производство деталей для кораблей.